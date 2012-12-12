ЗМІ: Кожен третій українець вірить у «кінець світу»

Третина українців бояться апокаліпсису. Про це сьогодні пише Комсомольська правда в Україні, посилаючись на результати дослідження, проведеного компанією Research & Branding.

Згідно з його даними, про можливий кінець світу замислюється кожен третій українець, причому жінок подібні думки турбують частіше, ніж чоловіків (35% проти 29% відповідно).

Виявилося, що сільські жителі (40%) вірять у можливість кінця світу більше за городян (29%), а жителі Західної України (44%) - вдвічі частіше ніж жителі південного сходу (24%).

Під "кінцем світу" українці найчастіше розуміють глобальні зміни на планеті або повне зникнення Землі. Кожен шостий опитаний упевнений, що апокаліпсис означає загибель усього живого на Землі. Кожен сьомий вважає, що загине тільки людство. Кожен 12-й переконаний, що якраз людина як вид залишиться, а от цивілізація припинить своє існування.

З найбільш імовірних причин, які таки приведуть планету до кінця світу, кожен четвертий українець називає глобальні техногенні катастрофи, викликані господарською діяльністю людини. Ще 24% упевнені, що людей погубить катастрофа позаземного походження: падіння астероїда, метеоритний дощ або висока сонячна активність.