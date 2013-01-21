Українець на санях з 10 ящиками горілки проривався в Білорусь

Прикордонники затримали українця, який на санях намагався провезти у Білорусь 10 ящиків горілки.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що напередодні вихідних на ділянці відділу «Піща» Луцького загону затримали громадянина України. Порушника, який тягнув сани в бік державного кордону, прикордонний наряд виявив та затримав між українським селом Пулимець та білоруським Орхово. 37-річний чоловік віз із собою 10 ящиків горілки «Пшенична» українського виробництва. На товар українець жодних документів не мав.

Затриманого, жителя Шацького району, разом з горілчаними напоями та саньми доставили до прикордонного підрозділу. Розгляд справи відносно порушника відбудеться найближчим часом у суді.