У Чехії офіційно дозволили розводити крокодилів для продажу м`яса

Влада Чехії офіційно дозволила розведення крокодилів для подальшої переробки і продажу крокодилового м`яса, повідомляє Чеське інформагентство ЧТК.

За словами прес-секретаря міністерства сільського господарства Чехії Катержіни Бемової, так Мінсільгосп відреагував «на успішне розведення в Чехії крокодилів і дедалі більший попит на екзотичні продукти».

У спеціальному розпорядженні міністерства йдеться про умови вирощування крокодилів у неволі, а також регламентується робота крокодилової бійні. Контроль за якістю крокодилового м`яса здійснюватиме Державна ветеринарна інспекція.

В даний час на одній із найбільших крокодилових ферм у Південній Моравії вирощується 204 нільських крокодила, зазначає РІА Новости.