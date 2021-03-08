Чимало покупців стоять в черзі без масок.

В Одесі у квіткових магазинах з нагоди 8 березня утворилися великі черги.

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Очевидці зняли відео в одному з магазинів - воно опубліковане в Telegram-каналі XYDESSA. На кадрах можна бачити, що черга майже цілком складається з чоловіків. Серед них є навіть правоохоронці.

Автор відео, дівчина, зізнається, що відчуває себе ніяково через ажіотаж.

Примітно, що чимало покупців стоять в черзі без масок.

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Автор: Дмитро Захаров