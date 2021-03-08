Черга в квітковому магазині 8 березня / скріншот з відео
В Одесі у квіткових магазинах з нагоди 8 березня утворилися великі черги.
Читайте такожЗі святом весни – яскраві картинки та найкращі побажання у віршах і прозі
Очевидці зняли відео в одному з магазинів - воно опубліковане в Telegram-каналі XYDESSA. На кадрах можна бачити, що черга майже цілком складається з чоловіків. Серед них є навіть правоохоронці.
Автор відео, дівчина, зізнається, що відчуває себе ніяково через ажіотаж.
Примітно, що чимало покупців стоять в черзі без масок.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Закарпатській області з 8 березня встановлюється "червоний" рівень епідопасності
- "Я хотів": Макс Барських зробив несподіване зізнання про дітей
- "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на Закарпаття: названо дату
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram