Міністрів уряду Меркель розкритикували за ночівлі на роботі

Як з'ясував журнал Spiegel, такою можливістю користуються міністр юстиції Хейко Маас (Heiko Maas), міністр праці Андреа Налес (Andrea Nahles), міністр у справах сім'ї Мануела Швезиг (Manuela Schwesig) і глава оборонного відомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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Зокрема, у відомстві у справах сім'ї обладнана окрема кімната з ліжком, шафою, душовою і кухнею. Міністр оборони, в свою чергу, ночує в прохідній кімнаті площею 7,4 квадратних метри, в якій стоїть невелике ліжко, пише Лента.ру.

На думку опозиції, німецькі міністри, ночуючи на робочому місці, економлять на винайманні житла у Берліні, поки їх сім'ї живуть в інших містах Німеччини. Партія «Лівих» вважає, що оскільки вони користуються кімнатами відпочинку у своїх відомствах безкоштовно, то повинні в податкових деклараціях вказувати цей бонус в грошовому еквіваленті до 221 євро.

Німецькі міністри отримують близько 14 тисяч євро на місяць. Крім того з державного бюджету їм виділяють додаткові кошти на утримання працівників і робочі витрати. При цьому міністрам надаються офіси в Берліні, тоді як житло вони повинні винаймати самостійно.