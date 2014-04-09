Охороні Обами заборонили пити перед роботою
Секретна служба США, яка відповідає за безпеку президента країни та інших високопоставлених чиновників, посилила для своїх співробітників обмеження на вживання алкоголю.
Тепер агентам заборонили вживати спиртне за 12 годин до початку служби і за 24 години, якщо їм належить супроводжувати Барака Обаму в поїздці, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Post.
Крім того, голова відомства Джулія Пірсон (Julia Pierson) знизила у рангу керівника, відповідального за проведення спецоперацій відділу, Дена Донахью (Dan Donahue) і провела в цьому підрозділі низку кадрових перестановок. За офіційною версією, такі рішення приймалися «за результатами оцінок, проведених після двох недавніх випадків порушення дисципліни».
Читайте такожКитайським туристам заборонили колупатися в носі і справляти нужду в басейнахТак, під час березневого візиту Обами в Нідерланди троє агентів Секретної служби були відправлені додому після того, як персонал готелю виявив одного з них непритомного в холі. Агент перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його товаришів по службі покарали як співучасників, оскільки вони не перешкоджали порушенню дисципліни.
Інший скандал, що отримав розголос, стався в березні під час поїздки голови американської адміністрації у Флориду. Там нетверезі агенти Секретної служби потрапили в автомобільну аварію.