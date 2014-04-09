Охороні Обами заборонили пити перед роботою

Тепер агентам заборонили вживати спиртне за 12 годин до початку служби і за 24 години, якщо їм належить супроводжувати Барака Обаму в поїздці, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Post.

Крім того, голова відомства Джулія Пірсон (Julia Pierson) знизила у рангу керівника, відповідального за проведення спецоперацій відділу, Дена Донахью (Dan Donahue) і провела в цьому підрозділі низку кадрових перестановок. За офіційною версією, такі рішення приймалися «за результатами оцінок, проведених після двох недавніх випадків порушення дисципліни».

Читайте такожКитайським туристам заборонили колупатися в носі і справляти нужду в басейнахТак, під час березневого візиту Обами в Нідерланди троє агентів Секретної служби були відправлені додому після того, як персонал готелю виявив одного з них непритомного в холі. Агент перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його товаришів по службі покарали як співучасників, оскільки вони не перешкоджали порушенню дисципліни.

Інший скандал, що отримав розголос, стався в березні під час поїздки голови американської адміністрації у Флориду. Там нетверезі агенти Секретної служби потрапили в автомобільну аварію.