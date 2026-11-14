Google посилила вимоги до Android Auto: які телефони більше не підтримуються

Єдиний офіційний спосіб зберегти сумісність із Android Auto – оновити смартфон до Android 11 або свіжішої версії.

Google підвищила мінімальні системні вимоги для роботи Android Auto. Тепер для використання платформи смартфон повинен працювати під управлінням Android 11 або новішої версії операційної системи. Це означає, що власники пристроїв з Android 9 і 10 втратили офіційну підтримку сервісу.

Про зміни стало відомо після оновлення сторінки технічної підтримки Google. Раніше для підключення смартфона до автомобільної мультимедійної системи через USB було достатньо Android 9.0. Тепер компанія встановила єдину вимогу для дротового та бездротового підключення – Android 11 або новішої версії.

Таким чином, під обмеження потрапили одразу дві версії операційної системи. Зміна особливо торкнеться власників старих смартфонів, які досі використовують їх для навігації, прослуховування музики та керування дзвінками в автомобілі.

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Які смартфони втратять підтримку Android Auto

Серед пристроїв, які потрапляють під обмеження, – Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note 9, а також перше покоління Google Pixel і Pixel XL. Більшість цих пристроїв вийшли у 2018–2019 роках і вже не отримують офіційних оновлень Android.

Наприклад, Samsung Galaxy S9 і Galaxy Note 9 отримали Android 10, яка стала останньою великою версією системи для цих моделей. Перші Google Pixel і Pixel XL також зупинилися на Android 10, хоча спочатку працювали під управлінням Android 7.1.

Схожа ситуація склалася з деякими смартфонами Sony. Зокрема, це стосується Xperia XZ3 та Xperia XZ2 Compact. До пристроїв, які більше не відповідають новим вимогам Google, належить і Essential Phone PH-1. Усі вони офіційно не оновилися до Android 11.

Єдиний офіційний спосіб зберегти сумісність з Android Auto – оновити телефон до Android 11 або більш актуальної версії. Однак для перелічених моделей такі оновлення вже недоступні. Встановлення неофіційних прошивок теоретично може допомогти, але Google не рекомендує цей варіант.

У такому разі водіям доведеться задуматися про купівлю новішого смартфона, якщо вони хочуть і надалі користуватися Android Auto. При цьому йдеться не лише про нові функції: сервіс дозволяє виводити на екран автомобіля карти, повідомлення та інші інструменти, не відволікаючись на сам телефон.

Нагадаємо, у вересні 2026 року WhatsApp припинив підтримку пристроїв під управлінням Android 5.0 та Android 5.1 – для його роботи знадобиться щонайменше Android 6.0. Власників iOS 15 аналогічне обмеження торкнеться пізніше.

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