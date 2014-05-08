Пацієнта однієї з британських лікарень помилково стерилізували

В одній з британських лікарень пацієнту замість іншої амбулаторної урологічної операції помилково провели процедуру вазектомії, тим самим повністю стерилізувавши його, повідомляє Medпортал з посиланням на The Daily Telegraph.

Як пише видання, оскільки мова йде про молодого, бездітного чоловіка, сума позовів до Royal Liverpool Hospital, де стався інцидент, може перевищити сто тисяч фунтів стерлінгів.

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Як повідомили в лікарні, де зараз проходить внутрішнє розслідування події, хірург, який допустив помилку, відсторонений від роботи до його завершення. «Ми приносимо пацієнту свої щирі вибачення і надаємо йому всебічну підтримку в цій ситуації», - заявив головний лікар Royal Liverpool Hospital Пітер Вільямс (Peter Williams). За його словами, на даний час лікарі працюють над тим, щоб спробувати, наскільки це можливо, виправити становище.

Тим часом, один з керівників місцевого відділення Національної системи охорони здоров'я Великобританії (NHS) визнав, що під час операції, про яку йде мова, не дотримувався протокол хірургічної безпеки ВООЗ.

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Вазектомія - хірургічна процедура, в ході якої блокуються (перев'язується або видаляється фрагмент) сім'явиносні протоки, що доставляють сперматозоїди з тестикул до статевого органу, завдяки чому досягається стерильність (нездатність мати потомство). Ефективність операції зазвичай становить 99 відсотків. Часткове відновлення функції сім'явивідних проток після неї хоч і можливе, але, за даними NHS, коефіцієнт результативності при цьому не перевищує 55 відсотків.