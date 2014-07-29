Російська компанія запропонувала клієнтам позбавитися від тарганів, клопів і тещі

Жителі Челябінська (Росія) поскаржилися в Управління федеральної антимонопольної служби (УФАС) по регіону на рекламу послуг з ліквідації тещі, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Фірма «Компанія на 5» на своєму сайті, присвяченому послугам зі знищення шкідників, помістила матерів, дружин в один ряд з щурами, кліщами, тарганами і блохами, повідомляє Lenta.ru.

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В УФАС розповіли, що чоловік, який подав скаргу, вирішив, що порівняння тещі з комахою є образливим. Фахівці відомства наголошують, що, згідно із законом про рекламу, використання образливих образів, порівнянь і виразів не допускається. Щоб визначити, чи є реклама образливою, антимонопольники запустили на офіційному сайті відомства відповідне опитування. За його результатами УФАС може вимагати від компанії видалити відповідний розділ сайту.

Відомство вже не вперше проводить подібні опитування на сайті. За підсумками одного з попередніх опитувань управління оштрафувало челябінську стоматологічну клініку на 100 тисяч рублів. Причиною штрафу стала реклама послуг медустанови, на якій усміхненому світлошкірому чоловіку протягують новонароджену темношкіру дитину. Постер супроводжувався написом «Посміхайся навіть у складних життєвих ситуаціях».