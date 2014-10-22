Новину про те, що Тайсон стане членом Спілки письменників, назвали «уткою»

Спілка письменників РФ назвала уткою новину про вступ до її лав легенди світового боксу Майка Тайсона. Вона також не отримувала заяви від боксера, ні від його представників, повідомляють РИА Новости.

"Це точно не у нас. До нас ніяких заявок не надходило", - сказали в секретаріаті Спілки.

Раніше видавництво "Ексмо" повідомило, що в Москві 27 жовтня пройде презентація автобіографії Майка Тайсона "Тайсон. Нещадна істина", і в її рамках боксера урочисто приймуть в російську асоціацію Спілки письменників заочно.

Читайте такожТайсон стане членом Спілки письменників Росії - ЗМІ

"Це справжнісінька брехня. Тайсон не писав заяву про прийняття в Союз письменників Росії. Ми навіть не знали, що у нього книга вийшла - ось тільки зараз дізналися. Перше, з чим ми це пов'язуємо - промоутер (Володимир Хрюнов) придумав такий хід, щоб пропіаритися, підняти шум. Друге - ми подумали, що є Спілка російських письменників - цілком можливо, що вони це зробили для чогось", - сказав перший секретар правління Спілки письменників РФ Геннадій Іванов.