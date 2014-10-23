Жінки Південного Судану відмовлять чоловікам у сексі до припинення війни

16:20, 23 жовтня 2014
Курйози
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Група активісток в Південному Судані запропонувала влаштувати «сексуальний страйк», передає Agence France-Presse.

REUTERS

Основна ідея полягає в тому, щоб жінки відмовилися виконувати свій подружній обов'язок до тих пір, поки війна в країні повністю не припиниться.

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З такою ініціативою виступили 90 жінок, в тому числі членів парламенту Південного Судану. Пропозицію було висунуто після того, як вони провели зустріч, на якій обговорювалися «шляхи досягнення миру, зцілення і примирення». Крім того, жінки домовилися «просити чоловіків приєднатися до пошуків миру», Lenta.ru.

Зіткнення в Південному Судані, засновані на політичному та міжетнічному ґрунті, почалися в середині грудня 2014 року. У конфлікті беруть участь народності дінка і нуер, до якої належить президент країни Сальва Кіір (Salva Kiir).

За даними ООН, за час десятимісячного протистояння загинуло близько тисячі громадян країни, майже сто тисяч людей стали вимушеними переселенцями.

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