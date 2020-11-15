Інцидент стався у Шипіловському РАЦСі в Царицині.

У московському РАЦСі через наречену, яка втекла, африканці влаштували масову бійку та вкрали у гостя сумку з грошима.

Читайте такожНе поділили церкву: на Рівненщині селяни влаштували бійку через храм (відео)Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Бійка сталася у Шипіловському РАЦСі в Царицині. Там на весілля нігерійця Габріеля зібралися його одноплемінники. Однак наречена в РАЦС не з'явилася. Наречений вирішив, що в цьому винен присутній гість на ім'я Самуель Модуре. Почалася масова бійка.

Її змогли розняти інші гості. Наречений і його друзі забрали у Самуеля сумку з грошима, заявивши, що той винен за банкет 125 тисяч рублів.

«Пізніше Габріель відправив Модурі його сумку на таксі, а коли той відкрив її, то побачив, що в ній не вистачає 185 тисяч рублів. Нігерієць пішов до поліції та накатав заяву, копи почали перевірку», – йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН