Дослідники довго намагалися ідентифікувати довготілу тварину, зображену в наскельному мистецтві.

Дивна істота з бивнями, зображена в наскельному мистецтві корінних народів Південної Африки, є давно вимерлим видом, що передував динозаврам.

Дослідження, опубліковане в середу в журналі PLOS ONE, показало, що загадкова тварина, намальована південноафриканським народом Сан на початку 1800-х років, могла бути натхненна вимерлим видом, пише Independent.

Дослідники довго намагалися ідентифікувати довготілу тварину із загнутими донизу бивнями, яка не відповідає жодному відомому сучасному виду.

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Відомо, що в басейні Кару в Південній Африці багато добре збережених скам'янілостей, зокрема тварин із бивнями, званих дицинодонтами, яких часто знаходять під час розкопок.

Тепер учені підозрюють, що фігуру з бивнями на наскельному малюнку можна порівняти зі скам'янілостями дицинодонта. За їхніми словами, ця інтерпретація підтверджується міфами Сан про великих тварин, які колись блукали цим регіоном.

Якщо буде встановлено, що витвір мистецтва справді зображує дицинодонта - вид, який вимер до динозаврів, то зображення народу Сан може передувати першому науковому опису стародавніх звірів принаймні на 10 років.

"Малюнок був зроблений не пізніше 1835 року, що означає, що цей дицинодонт був зображений принаймні на 10 років раніше за західне наукове відкриття і найменування першого дицинодонта Річардом Оуеном у 1845 році", - прокоментував співавтор дослідження Жюльєн Бенуа.

"Ця робота підтверджує, що перші жителі півдня Африки, мисливці-збирачі племені Сан, виявили скам'янілості, інтерпретували їх і включили у своє наскельне мистецтво та систему вірувань", - додав учений.

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Під час археологічних розкопок кургану Єшилова, що неподалік від турецького Ізміра, було знайдено 8200-річну кам'яну ручку для сурми. Було заявлено, що знахідка завдовжки 9,5 см є найстарішою сурмою з коли-небудь знайдених.

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