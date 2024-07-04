На думку вчених, авторами малюнків є Homo Sapiens, але сама роль печери, де вони були створені, залишається загадкою, оскільки ознак життя в ній не знайшлося.

Наскельний живопис на індонезійському острові Сулавесі може бути найстарішим свідченням мистецтва оповідання, коли-небудь виявленим у світі.

Твір мистецтва, на якому зображена людиноподібна фігура зі свинею, говорить про те, що люди використовували мистецтво як спосіб розповідати історії набагато раніше, ніж припускали вчені, пише Livescience.

Археологічні дані показують, що неандертальці почали розмальовувати печери ще 75 тис. років тому, але ці позначки, як правило, були нефігуративними.

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Археологи виявили сотні фігурованих зразків наскельного мистецтва в печерах карсту Марош-Пангкеп. На 4,5 м печери зображені людиноподібні фігури, які взаємодіють з бородавчастими свинями і аноасом - карликовими буйволами, що мешкають на Сулавесі.

"Оповідання історій - надзвичайно важлива частина людської еволюції. Але знайти докази цього, особливо в дуже ранньому наскельному мистецтві, виняткова рідкість", - прокоментував Адам Брамм, археолог з Університету Гріффіта в Австралії.

Спочатку археологи встановили, що деяким наскельним зображенням не менше 43 900 років, а найстарішим зображенням, яке вони знайшли в цьому районі, було зображення бородавчастої свині віком 45 500 років.

Але тепер, використовуючи більш точну техніку датування, археологи визначили, що ці наскельні малюнки принаймні на 4 тис. років старіші, ніж вважалося раніше, тобто їм близько 48 тис. років.

Ще більш вражаючим є те, що археологи знайшли схоже зображення людиноподібної постаті та бородавчастої свині в іншій печері в Леанг Карампуанзі, вік якого становить щонайменше 51 200 років, що робить його найстарішим відомим мистецтвом оповідання.

На думку вчених, авторами малюнків є Homo Sapiens, але сама роль печери залишається загадкою, оскільки очевидно, що вона не призначалась для проживання. Це дає змогу припустити, що печера могла призначатися тільки для створення творів мистецтва. Печера захована від решти території на височині.

"Цілком можливо, що стародавні люди, піднімалися в ці високі печери тільки для того, щоб створити це мистецтво. А, можливо, з переглядом творів мистецтва були пов'язані якісь історії та ритуали, ми не знаємо. Але, схоже, це особливі місця в ландшафті", - сказав співавтор дослідження Максим Обер, археолог і геохімік з Університету Гріффіта.

Інші новини про знахідки археологів

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А на острові в Данії виявили мініатюрний бронзовий кронштейн із портретом Олександра Македонського.

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