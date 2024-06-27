Низка заклепок, знайдених у полі в Норвегії, може бути свідченням поховання корабля епохи вікінгів.

На думку археологів, десятки залізних заклепок, розкиданих по фермерському полю в Норвегії, можуть бути частиною поховання корабля вікінгів.

У 2015 році металошукач виявив три заклепки під час дослідження маєтку Ярлсберг на південному сході Норвегії. Після того, як він повідомив владу про знахідку, група археологів, оснащена металодетекторним обладнанням, спустилася на поле і розкопала ще сім заклепок, повідомляє Sciencenorway.

Тепер, майже дев'ять років потому, археологи розкопали загалом 70 заклепок. Судячи з розміру металевих частин, дослідники вважають, що заклепки використовували для скріплення дерев'яних дощок завдовжки приблизно 2,5 метра, що дає змогу припустити, що там був похований досить великий корабель епохи вікінгів.

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"Ми знайшли велику різноманітність заклепок, до того ж довші з них настільки великі, що, мабуть, прийшли з великого корабля", - сказав керівник розкопок Крістіан Льохсен Редсруд, консультант Музею історії культури Університету Осло в Норвегії Live Science. "Більші кораблі можна порівняти з іншими похованими кораблями, які ми знайшли в Гокстаді та Осеберг, двох інших місцях із курганами в Норвегії".

За оцінками Редсруда, довжина корабля становила від 15 до 23 м. Однак дослідники не можуть оцінити дату корабля, оскільки не існує збереженої органічної речовини, яку вони могли б датувати радіовуглецем.

"Ми перевірили верхній шар ґрунту, але поки нічого не знайшли", - сказав Редсруд. "За моїми оцінками, це десь між 750 і 1000 роками нашої ери".

Крім заклепок, археологи виявили два пристрої для кіней - шипи, які прикріплювалися до копит тварин для зчеплення в "крижаних умовах". Дослідники не здивовані тим, що виявили на цьому місці предмети кінництва, з огляду на те, що коні, поховані поруч із кораблями, є "темою, що повторюється в похоронних звичаях епохи вікінгів і є типовим явищем, якого можна очікувати від поховання корабля".

Фактично, існувало безліч повідомлень про археологічні розкопки, під час яких вікінги були поховані разом зі своїми вірними кіньми.

У Норвегії відомо близько 15 поховань кораблів вікінгів. За даними кафедри англосаксонської, норвезької та кельтської мов Кембриджського університету, хоча немає однозначної думки про те, чому вікінги ховали свої кораблі, вони, можливо, вірили, що кораблі можна використовувати в загробному житті.

За словами Редсруд, у розслідуванні ще занадто рано говорити про те, кому належав корабель, але деякі докази вказують на короля вікінгів.

"Корабель міг належати Бйорну Фарманну, королю Вестфолда", - сказав Редсруд.

Між 1917 і 1918 роками норвезький археолог А.В. Бреггер виявив інший курган на іншому боці поля і назвав його курганом Фармана. Він був переконаний, що тут закопаний корабель, але під час розкопок виявив тільки лопати і носилки.

"Однак ще невідомо, чи була здогадка Бреггера правильною. Поки зарано говорити про це", - сказав Редсруд.

Новини про вікінгів

Дослідники пролили приголомшливе нове світло на незвичайну практику постійної модифікації тіла в епоху вікінгів, яка в деяких випадках могла практикуватися як "обряд ініціації".

Тривалий час вважалося, що татуювання були єдиною формою постійної модифікації в Скандинавії в той період, хоча конкретні археологічні приклади цієї практики ще не знайдені.

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