Від машини 1895 року до гіперкарів: що відомо про найбільш унікальну автоколекцію у світі

Найстаріший експонат датується 1895 роком - це один із перших автомобілів у світі, у якого замість фар були свічки.

Німецький мільярдер Фрідхельм Лох володіє однією з найбільш вражаючих автомобільних колекцій у світі, яка зберігається в Національному автомобільному музеї.

Колекція включає унікальні машини – від вінтажних раритетів до сучасних гіперкарів, пише Supercarblondie. Зазначається, що колекція настільки унікальна, що в ній представлені автомобілі, які взагалі існують лише в єдиному екземплярі. А серед брендів фігурують легендарні Bugatti та Ferrari, а також десятки історично значущих моделей різних епох.

Видання зазначило, що унікальну експозицію відвідала команда YouTube-каналу Daily Driven Exotics, відомого своїм досвідом тестування та огляду ексклюзивних суперкарів. Блогери зазначили, що навіть для них рівень колекції виявився "за межами звичного".

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Повідомляється, що найстаріший експонат датується 1895 роком – це один із перших автомобілів у світі, у якого замість фар були свічки.

Серед ранніх інновацій також виділяється модель 1906 року з електричними колісними маточинами, розробленими інженером Фердинандом Порше, яка згодом стала одним із перших гібридних автомобілів в історії.

Окреме місце займає рідкісний Duesenberg, створений німецькими братами, які емігрували до США. На момент випуску на початку XX століття його вартість сягала 20 тис. доларів. Це була колосальна сума, враховуючи, що середній річний дохід тоді становив близько 400 доларів.

Від вінтажу до гіперкарів

Примітно, що сучасна частина колекції не менш вражаюча. У ній представлені Maybach Exelero та 57 SC, а також такі гіперкари, як McLaren P1, Koenigsegg Jesko та Ferrari Daytona SP3.

Також у колекції можна побачити останній збережений Mercedes-Benz CLR і низку болідів "Формули-1", зокрема болід легендарного Міхаеля Шумахера сезону 2004 року, який став найуспішнішим у кар’єрі цього автогонщика.

На окрему увагу заслуговує й болід Ferrari 1974 року з автографом відомого Нікі Лауди.

Такого рівня збереження більше немає

Блогери з Daily Driven Exotics підкреслили, що подібні колекції трапляються вкрай рідко, особливо коли йдеться про таку кількість історично значущих гоночних автомобілів.

За їхніми словами, "такого рівня збереження культових машин практично неможливо побачити деінде у світі".

Автомобільні колекції такого масштабу в останні роки дедалі частіше стають об’єктом уваги завдяки YouTube, де блогери отримують доступ до закритих гаражів мільярдерів і демонструють найрідкісніші автомобілі, вартість яких може сягати десятків мільйонів доларів.

Інші новини про автомобілі

Раніше повідомлялося, що у султана Брунею Хассанала Болкіаха такий автопарк Ferrari, що він міг би подарувати по одній машині кожному жителю Ватикану, і у нього після цього ще залишилося б дві сотні машин.

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