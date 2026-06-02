Вистачило б усім жителям Ватикану: що відомо про найбільшу колекцію Ferrari у світі

У султана Брунею Хассанала Болкіаха такий автопарк Ferrari, що він міг би подарувати по одній машині кожному жителю Ватикану, і у нього після цього ще залишилося б дві сотні машин.
Загалом же, як пише Supercarblondie, у його колекції представлено цілу низку люксових автомобілів, від Jaguar до Bentley. Але особливий інтерес все одно викликають Ferrari. У величезній колекції султана 450 Ferrari всіх мастей.
Для порівняння, у Ватикані на постійній основі мешкають 250 осіб. Іншими словами, султан міг би подарувати Ferrari кожному мешканцю Ватикану, і у нього все одно залишилося б 200 автомобілів.
Примітно, що самі понтифіки давно люблять цю італійську марку автомобілів, починаючи з Папи Лева VІV і закінчуючи Папою Іваном Павлом II.
Огляд колекції Ferrari
Як і слід було очікувати від такої величезної колекції, в ній представлено велике розмаїття. Тут чимало класичних і рідкісних екземплярів, включаючи 250 LM, перероблений під автомат 365 GTS/4 Daytona Spider, 512 BB Koenig Special і п'ять 288 GTO в нестандартних кольорах.
У колекції також знаходиться один із шести випущених 288 GTO Evoluzione.
Також є величезний вибір Testarossa Spider – у нього їх вісім.
Йому також належать усі шість F90, три концепт-кари Mythos і шість із семи автомобілів FX.
І це не кажучи вже про шість 456 GT Venice. Також є шість F50, дев'ять 550 Maranello, три Enzo і три LaFerrari.
Видання зазначило, що на планеті буде важко знайти когось із кращою колекцією Ferrari, ніж у брунейського султана.
"Ми не можемо не задатися питанням, чи не поповнить колекцію новий електромобіль Luce найближчим часом", – поцікавилися журналісти.
Вони зазначили, що колекція автомобілів султана Брунею, яка складається з 7 тис. одиниць, є легендою і оцінюється в $5 млрд.
