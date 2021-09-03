Чоловік раптово помітив тварину, яка повільно йшла просто на нього.

У Києві перехожого налякав дикий лось, що гуляв біля станції метро "Житомирська".

Відео опублікував один з місцевих закритих Telegram-каналів.

У ролику видно, як тварина спокійно йде уздовж немощеної дороги та лісових насаджень, ворушить вухами й поглядає навсібіч. При цьому автор відео висловлює стурбованість.

"Він на мене йде. Страшно. Що робити в таких ситуаціях? Він агресивний?" - говорить за кадром чоловік.

Лосі в Україні: зустрічі з людьми

Освоєння людьми величезної кількості територій, зокрема раніше покритих лісами, змушує місцеву флору і фауну дедалі більше контактувати з людиною. Однак не завжди такі зустрічі закінчуються без негативних наслідків.

Приміром, раніше, у квітні, на Житомирській трасі під Києвом машина збила лося. Від отриманих травм тварина загинула.

А от неподалік Рівного врятували самку лося, що потрапила до болотної пастки. Тварина була по шию в болотній воді й самостійно вибратися не могла. Рятувальникам і мисливцям довелося брати в руки бензопили.

Минулого літа в Києві величезний лось забрів просто в житловий квартал. Тварина тинялася дворами багатоповерхівок, але про будь-які негативні контакти з людьми не повідомлялося.

А кілька років тому у Сокалі на Львівщині містяни помітили знесилену тварину з раною на шиї. Правоохоронці та перехожі намагалися прогнати лося, проте лише ще більше його налякали. Лось спочатку впав зі стінки, а потім ще раз, вдарившись об паркан. І лише за допомогою лісників та мисливців вдалося спровадити звіра в ліс.

Автор: Катерина Комолова