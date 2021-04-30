Лося збили на трасі під Києвом / фото ua.depositphotos.com
Читайте такожУ Києві машина збила лося, який був зіркою соцмереж (фото, відео)На Житомирській трасі під Києвом машина збила лося.
За даними dtp.kiev.ua, аварія сталася на 93 кілометрі траси.
Від отриманих травм тварина загинула.
Судячи з фото, автомобіль також отримав пошкодження: у нього вибито скло, помітні вм'ятини на корпусі.
фото dtp.kiev.ua
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