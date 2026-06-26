Чи варто пити колаген для шкіри, м’язів і суглобів: нове дослідження дало чітку відповідь

Нові дослідження показують, що добавки з колагеном можуть позитивно впливати на здоров’я.

Останніми роками добавки з колагеном привертають дедалі більше уваги, особливо в галузі дерматології та здоров’я суглобів, проте досі існують різні думки вчених щодо того, чи варто їх приймати, і який вплив вони чинять на організм.

Проте нещодавно опублікований систематичний огляд, який всебічно аналізує дослідження добавок колагену, показує, що вони можуть позитивно впливати на здоров’я шкіри, суглобів і м’язів.

Загалом огляд об’єднав 113 рандомізованих контрольованих досліджень за участю загалом 7983 осіб.

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Вплив на шкіру: еластичність, зволоження, текстура поверхні

Ефекти від прийому колагену були найбільш послідовними та кількісно переконливими для результатів, пов’язаних зі шкірою. Було показано, що пероральні продукти, що містять колаген, значно покращують еластичність шкіри; це ґрунтується на даних 20 рандомізованих досліджень за участю 1217 осіб, переважно дорослих, здорових або жінок із незначними косметичними проблемами.

Аналогічний позитивний результат було продемонстровано щодо поліпшення зволоження шкіри на основі метааналітичного синтезу 19 рандомізованих досліджень за участю 954 осіб.

На відміну від цього, зміна шорсткості шкіри не досягла порогу статистичної значущості в об’єднаних аналізах. Дослідження також показали, що ефект щодо еластичності залежить від тривалості прийому колагену, з тенденцією до більш вираженого поліпшення при триваліших курсах.

Параметри м’язів і сухожиль

Збільшення м’язової маси тіла було підтверджено доказами середнього ступеня достовірності. Були отримані деякі дані щодо поліпшення архітектури м’язів, наприклад, товщини м’язів та площі поперечного перерізу.

Максимальна м’язова сила також статистично значуще збільшилася в кількох дослідженнях. Водночас механічні властивості сухожиль, такі як жорсткість і несуча здатність, у сукупності не показали значних поліпшень.

Остеоартроз: симптоматичне поліпшення за кількома показниками

Дослідження показали, що в групах, які отримували колаген, спостерігалося значне поліпшення показників болю за самооцінкою та інтенсивності болю за візуальною аналоговою шкалою.

При цьому автори не виявили доказів значних побічних ефектів, пов’язаних із вживанням колагену, в об’єднаних дослідженнях остеоартрозу.

Кардіометаболічні результати

Метааналізи показали збільшення м’язової маси та зменшення жирової маси в кілограмах у групах, які отримували колаген, тоді як зміни відсотка жиру в організмі не досягли статистичної значущості.

Що стосується показників рівня глюкози в крові, ліпідів та артеріального тиску, включаючи рівень глюкози в крові натщесерце, тригліцеридів і холестерину, а також систолічного та діастолічного артеріального тиску, об’єднані оцінки мали широкі довірчі інтервали та перекривали нульовий ефект для кількох кінцевих точок. Відповідно, дослідження не підтверджують однозначної кардіометаболічної користі.

Раніше дієтологи назвали 5 найкращих продуктів, які потрібно включити до свого раціону для підвищення рівня колагену.

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