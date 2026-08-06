Експерти перевірили, чи можуть кішки допомогти людям у біді: результати виявилися жахливими

Вчені провели незвичайний експеримент, щоб з’ясувати, чи готові кішки допомагати людям так само, як собаки. Результати показали помітну різницю в поведінці домашніх улюбленців.

Дослідники з Будапештського університету імені Етвеша Лоранда вирішили з'ясувати, чи готові кішки допомагати людині в складній ситуації. Для цього вони порівняли поведінку кішок, собак і дворічних дітей в однакових умовах.

Як пише Science Focus, експеримент проводився вдома. На очах у вихованця або дитини дослідник ховав предмет. Іноді це була звичайна губка для посуду, яка не викликала інтересу, а іноді – улюблена іграшка або ласощі тварини.

Після цього господар або батько вдавав, що не може знайти заховану річ, і вголос переймався: "О ні, де вона? Що ж робити?"

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Результати виявилися досить показовими. Понад 75% собак і маленьких дітей намагалися допомогти: показували, де знаходиться предмет, або приносили його. При цьому вони не отримували за це жодної винагороди й не проходили спеціального навчання.

З кішками ситуація була зовсім іншою. Вони виявляли інтерес лише тоді, коли зникала їхня улюблена іграшка або їжа. Навіть у цьому випадку намагалися допомогти лише близько 40% тварин. Якщо ж захований предмет не мав для них цінності, більшість котів просто ігнорували те, що відбувалося.

Автори дослідження зазначають, що поки що не можна точно сказати, чи розуміли коти, що людині потрібна допомога, чи просто не вважали за потрібне втручатися. Можливо, справа в особливостях еволюції.

Предки собак – вовки – жили зграями й звикли до спільних дій. Предки домашніх котів, навпаки, були одинокими мисливцями. Тому у собак схильність до співпраці закріпилася набагато сильніше.

Висновок дослідників простий: якщо вам знадобиться допомога в пошуку загублених ключів, більше шансів отримати її від собаки, ніж від кішки.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, чому кішки живуть довше за собак.

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