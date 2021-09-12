Тварина зірвалася з верхнього ярусу трибуни.

У Маямі група футбольних уболівальників врятувала кота на спортивному стадіоні.

Відео події опублікували очевидці в соціальних мережах.

Невідомий кіт якимось чином забрався на верхній ярус трибуни на стадіоні Hard Rock під час матчу в суботу ввечері. Тварина повисла, тримаючись за край, і прикувала до себе увагу глядачів.

Кіт ось-ось міг зірватися вниз. Хтось намагався дотягнутися до нього і витягнути, але нічого не вдавалося.

Читайте такожВийшов перший фільм жахів для котів (відео)Тоді на нижньому ярусі фанати вирішили допомогти хвостатому. Вони вчасно натягнули кілька прапорів, зокрема й прапор США, щоб тварина не розбилася об тверду поверхню.

Кіт відпустив одну лапу, потім другу і полетів, впавши спочатку в американський прапор, а потім в інший.

Тварина не постраждала. Вболівальники з величезною радістю і вигуками підняли її на руки та показали всім присутнім на стадіоні.

Після порятунку кіт був дуже сильно наляканий і навіть дряпав своїх рятівників, пише SI. Чоловік і дружина, які тримали прапор США, розповіли, що поки тварина теліпалася на висоті, вона від страху мочилася на фанатів внизу.

Подальша доля кота поки невідома.

Раніше в США кіт стрибнув з п'ятого поверху будинку, що горів, і спокійно пішов далі по вулиці. Курйоз зняли на відео в Чикаго. У будівлі вирувала пожежа, і тварині нічого не залишалося, окрім як вистрибнути з вікна. При цьому їй пощастило вдало приземлитися на галявину поруч з будинком, після чого хвостатий спокійно пішов далі.

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Автор: Катерина Комолова