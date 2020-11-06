Реакція журналістки була блискавичною, а тому вона встигла схопити пляшку однією рукою.

Дівчина перебувала на зйомках міжнародної виставки в Шанхаї. Випадково спиною вона зачепила пляшку з алкоголем.

Читайте такожМером американського містечка став французький бульдог (фото)Однак, реакція журналістки була блискавичною, а тому вона встигла схопити пляшку однією рукою. Іншою вона тримала мікрофон.

Як йдеться в сюжеті ТСН, такій реакції дівчини неабияк зрадів персонал виставки. Оскільки одна така пляшка коштує понад $600. Ще дорожча вартість скляної підлоги з плазмою, яка також могла пошкодитися при падінні. Її вартість близько $6 тис.

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Автор: УНІАН