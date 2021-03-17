Новини світу: у Колумбії зграю кіз знімали з даху житлового будинку
У Колумбії з покрівлі житлового будинку врятували стадо кіз, які видерлися на дах та не знали, як злізти.
Про це йдеться в сюжеті.
Читайте такожАмериканці все більше полюбляють займатися йогою з козами (відео)Зазначається, що досі залишається загадкою, як тварини туди потрапили.
«Навіть надзвичайники, які приїхали їх рятувати, кажуть, що такого ніколи не бачили», - йдеться в сюжеті.
Спочатку рятувальникам довелося зняти з даху маленьких козенят, а старші вже потім зістрибнули самі. Жодна коза не постраждала.
Вас також можуть зацікавити новини
- Британські кози прогулялися спорожнілими під час карантину вулицями та стали зірками Інтернету (відео)
- А за кермом-пітбуль: у США поліцейські ганялися за чоловіком, який "вчив свого собаку водити авто"
- У Дніпрі фермер нарядив стадо кіз у захисні маски (фото)
- "Проблеми з лексиконом": у Британії папуг довелося ізолювати через лихослів'я
- У Каліфорнії дикий індик розгромив стоматологічний кабінет (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram