За словами рятувальників, вони такого ніколи не бачили.

У Колумбії з покрівлі житлового будинку врятували стадо кіз, які видерлися на дах та не знали, як злізти.

Про це йдеться в сюжеті.

Читайте такожАмериканці все більше полюбляють займатися йогою з козами (відео)Зазначається, що досі залишається загадкою, як тварини туди потрапили.

«Навіть надзвичайники, які приїхали їх рятувати, кажуть, що такого ніколи не бачили», - йдеться в сюжеті.

Спочатку рятувальникам довелося зняти з даху маленьких козенят, а старші вже потім зістрибнули самі. Жодна коза не постраждала.

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Автор: УНІАН