Гарні господині кладуть крейду до столових приборів: у чому секрет

Експерти пояснили, чому цей простий домашній лайфхак працює та як правильно використовувати крейду для зберігання срібла.

Багато власників срібних столових приборів стикаються з проблемою їхнього потемніння під час зберігання. Втім, існує простий спосіб уповільнити цей процес – покласти в шухляду або коробку зі сріблом звичайну білу крейду, пише видання Meglepetes.

Секрет такого методу полягає у властивостях крейди поглинати вологу. Завдяки пористій структурі вона вбирає частину водяної пари з повітря, створюючи сухіше середовище для зберігання металу. Саме надлишок вологи сприяє окисленню срібла та появі темного нальоту.

Для використання достатньо покласти кілька шматочків білої крейди поруч із приборами. Щоб уникнути пилу, їх можна помістити в невеликий тканинний мішечок. Фахівці радять замінювати крейду кожні кілька місяців, оскільки з часом вона насичується вологою та втрачає ефективність.

Відео дня

Водночас експерти наголошують, що сама крейда не здатна очистити вже потемніле срібло. Вона лише допомагає запобігти або сповільнити процес потемніння. Якщо на поверхні вже з'явився темний наліт, знадобиться очищення спеціальними засобами для срібла або м'яке миття з подальшим поліруванням.

Також для правильного зберігання срібних виробів рекомендується уникати вологих приміщень, не тримати їх поруч із гумовими виробами та газетами, які можуть прискорювати окислення металу. Регулярне використання та догляд також допомагають довше зберігати блиск срібних столових приборів.

Крейда є природним пористим матеріалом, здатним поглинати частину вологи з повітря через свої мікроскопічні пори. Фактично вона працює як невелика губка, вбираючи молекули води та створюючи сухіший мікроклімат у шухляді чи коробці для зберігання.

Завдяки цьому не лише зменшується рівень вологості, а й уповільнюється процес окислення металу. Саме окислення є причиною того, що срібло з часом темніє під впливом речовин, які містяться в повітрі. Чим нижча вологість, тим повільніше відбувається цей процес.

Забутий спосіб

Цей простий спосіб давно використовували чеські господині. Сьогодні завдяки інтернету про нього знову згадали, і він набув популярності серед любителів домашніх лайфхаків.

Щоб скористатися методом, достатньо покласти кілька шматочків звичайної білої крейди до шухляди зі столовими приборами або в коробку, де зберігаються срібні вироби. Не варто використовувати кольорову чи ароматизовану крейду. Також рекомендується замінювати її кожні кілька місяців, оскільки з часом вона накопичує вологу та втрачає свої властивості.

Водночас фахівці наголошують, що сама крейда не є універсальним рішенням. Якщо місце зберігання вже має підвищену вологість, її ефективність буде обмеженою.

Секрети зберігання

Для збереження срібних виробів у хорошому стані їх радять тримати в сухому місці. Крім того, не варто зберігати поруч гумові вироби або газети, оскільки вони можуть прискорювати потемніння металу.

Також корисно періодично користуватися срібними приборами, а не діставати їх лише на свята. Предмети, які регулярно використовують і протирають, темніють значно повільніше, ніж ті, що місяцями лежать без руху.

Якщо ж срібло вже потемніло, крейда не допоможе повернути йому первісний вигляд. У такому випадку вироби необхідно очистити.

Потемніння срібла

Потемніння срібла є не забрудненням, а результатом хімічної реакції. За даними Канадського інституту консервації, темний наліт утворюється через появу шару сульфіду срібла, який виникає внаслідок взаємодії металу зі сполуками сірки, що містяться в повітрі.

Для очищення необхідно видалити цей шар. Це можна зробити механічним поліруванням або за допомогою хімічних чи електрохімічних методів.

Якщо потемніння незначне, достатньо акуратно вимити прибори з мийним засобом і відполірувати м’якою тканиною. У разі сильнішого потемніння можна використовувати спеціальні засоби для чищення срібла, які розчиняють темний наліт і водночас не пошкоджують поверхню металу.

Експерти застерігають, що під час кожного очищення відбувається незначна втрата матеріалу, тому надмірно захоплюватися поліруванням не варто. Набагато ефективніше приділяти увагу профілактиці та правильному зберіганню виробів.

Спеціальні засоби для догляду за сріблом можна придбати в магазинах побутової хімії, господарських відділах або супермаркетах. За умови дотримання інструкції вони підходять не лише для ювелірних виробів, а й для очищення срібних столових приборів та інших предметів зі срібла.

Кухонні хитрощі

Раніше видання The Spruce розповіло, як очистити решітки духової шафи. За словами клінінгової спеціалістки Робін Мерфі, пригорілий жир та інші залишки їжі можна відтерти з решітки за допомогою харчової соди, при цьому не буде жодних шкідливих випарів. Крім того, пояснила вона, такий засіб не пошкодить покриття.

Також спеціалісти пояснили, як відіпрати кухонні рушники. За інформацією видання Better Homes and Gardens, поясняє, що рідкі пральні засоби мають кілька переваг перед порошковими засобами. Нариклад, рідкий пральний засіб краще справляється із брудом і жиром.

Вас також можуть зацікавити новини: