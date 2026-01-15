Срібло різко впало після досягнення небувалого рекорду: скільки коштує метал зараз

Білий метал обігнав золото за темпами зростання, підскочивши в ціні майже на 150% минулого року.

Срібло різко подешевшало після встановлення нового рекорду. Головним фактором, який вплинув на вартість металу, стала відмова США від введення мит на найважливіші мінерали.

Видання Bloomberg пише, що білий метал подешевшав на 7,3% після досягнення рекорду в 93,75 долара. Так, о 7:00 за київським часом срібло подешевшало на 6% до 87,78 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 2,83 долара.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вести переговори про двосторонні угоди для забезпечення поставок важливих мінералів, встановлюючи мінімальні ціни, але не виключаючи введення мит. Побоювання з приводу введення мит призвели до того, що частина поставок, в тому числі срібла, залишилася на складах в США, що сприяло глобальному скороченню пропозиції в 2025 році і продовжує підтримувати ціни в 2026 році.

Білий метал обігнав золото за темпами зростання, підскочивши в ціні майже на 150% минулого року, при цьому деякі інвестори переключилися на нього після того, як золото стало занадто дорогим. Срібло також виграє від промислового попиту, особливо з боку сонячної енергетики, де воно використовується в панелях, а спекулятивний ажіотаж в Китаї лише підігрів ситуацію.

Згідно з останнім опитуванням Markets Pulse, зростання цін на золото триватиме і після січня.

Ціни на метали - останні новини

2 січня ціни на алюміній вперше за більш ніж три роки піднялися вище позначки в 3000 доларів за тонну через очікуване скорочення пропозиції.

7 січня ціни на залізну руду досягли максимуму з лютого 2025 року через дії китайської влади і передсвяткову підготовку.

