Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, який раніше заявляв про бойкот карантину вихідного дня, оконфузився жартом про місцевого мешканця, який потонув в озері.
Курйозна ситуація сталася під час засідання міськвиконкому, її відео вже активно поширюється соцмережами. Зокрема, Марцінків поцікавився долею потопельника, пошуки якого ведуться вже кілька днів, але поки не дають результатів.
"Знайшли того хлопа чи ні? Та він, певно, поплавати пішов додому... Та спливе сам", - сказав зі сміхом міський голова. Інші учасники засідання теж почали сміятися.
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