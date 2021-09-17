Мешканець села Синевир на Закарпатті домігся компенсації за моральну шкоду, вчинену односельчанкою, яка його обматюкала.
Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на текст судового рішення.
У травні між сусідами сталася перепалка, і жінка образила позивача нецензурними словами на очах в інших селян. Чоловік вирішив заявити на поведінку односельчанки й подав проти неї позов до суду.
Мешканець села Синевир просив стягнути з жінки моральну компенсацію у сумі 25 тисяч гривень.
Читайте такожПоліція 9 років затримувала чоловіка за злочини його брата-близнюкаПотерпілий стверджував, що після сварки з односельчанкою "став почуватися неспокійно у психологічному відношенні", постійно нервував, відчував дискомфорт у спілкуванні з сусідами, які нагадували йому про конфлікт.
Судді позов потерпілого задовольнили частково – наказали сплатити тільки 1 тисячу гривень компенсації. Крім того, відповідачку змусили сплатити судовий збір у розмірі 3,3 тисячі гривень.
Жінка з’являється у суді вже не вперше. Раніше її вже штрафували за дрібне хуліганство.
Обвинувачена має право оскаржити рішення в апеляційному суді протягом 30 днів.
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