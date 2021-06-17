У рекламі Національного університету водного господарства та природокористування використали формулу спирту.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Біля формули розмістили напис "Хімія - це ніколи не нудно".
Оголошення на білборді підняло шквал обговорення в соцмережах. Деякі жителі Рівного обурилися таким зверненням до абітурієнтів і звинуватили виш у пропаганді алкоголю.
Читайте такожУ Японії створили їстівні маски (фото)Інші ж користувачі назвали рекламу креативною.
На їхню думку, вона привертає увагу, тому виконує свою функцію.
На обговорення відреагували і в самому університеті - вони задоволені, що про них тепер багато говорять. Вони запевняють, що не пропагували вживання спиртних напоїв.
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