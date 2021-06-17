C2H5OH - хімічна формула питного спирту / фото trademaster.ua

У рекламі Національного університету водного господарства та природокористування використали формулу спирту

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Біля формули розмістили напис "Хімія - це ніколи не нудно".

Оголошення на білборді підняло шквал обговорення в соцмережах. Деякі жителі Рівного обурилися таким зверненням до абітурієнтів і звинуватили виш у пропаганді алкоголю.

Читайте такожУ Японії створили їстівні маски (фото)Інші ж користувачі назвали рекламу креативною.

На їхню думку, вона привертає увагу, тому виконує свою функцію.

На обговорення відреагували і в самому університеті - вони задоволені, що про них тепер багато говорять. Вони запевняють, що не пропагували вживання спиртних напоїв.  

фото Типове Рівне

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська