Атакує машини і дорожні знаки: містечко в Австралії тероризує незвичний загарбник (відео)

Влада австралійського штату Тасманія закликала шанувальників морського слона Ніла не переслідувати тварину та поважати її приватність, адже популярність у соцмережах уже почала становити небезпеку як для самого ссавця, так і для людей. Про це пише NBC News.
П'ятирічний самець морського слона, який важить близько однієї тонни, у червні повернувся на узбережжя південної Тасманії, де народився. Як пояснює видання, такі виходи на суходіл є звичною частиною життєвого циклу цих тварин: двічі на рік вони залишають океан, щоб відпочити, поголодувати та змінити шерсть. Однак Ніл став справжньою знаменитістю – за його пригодами в TikTok стежать близько 1,4 млн людей.
Під час свого вже дванадцятого повернення на берег морський слон встиг пошкодити дорожні стовпчики, інформаційний знак про тюленів, паркан, а також намагався "посваритися" із припаркованими автомобілями. Часто він просто лежить посеред дороги, через що рух у невеликих прибережних містечках повністю зупиняється.
Втім, найбільше занепокоєння місцевої влади викликає не поведінка Ніла, а реакція людей. Представник Департаменту природних ресурсів та довкілля Тасманії Кріс Карлайон розповів, що охочі зробити ефектне фото нерідко підходять до тварини надто близько.
"Ми вже бачили досить безглузду поведінку: люди підносили своїх маленьких дітей зовсім близько до нього, просто намагаючись зробити кадр для Instagram", – наголосив посадовець.
Саме тому влада просить людей не повідомляти в соцмережах точне місце перебування морського слона. Якщо натовпи шанувальників почнуть масово збиратися біля тварини, це може змусити рейнджерів проводити ризиковану операцію з її переміщення. Карлайон також нагадав про випадок із моржихою Фреєю в Норвегії, яку у 2023 році приспали після того, як вона почала збирати великі натовпи людей і це стало вже надто небезпечно.
"Існує ризик, що ми фактично залюбимо Ніла до смерті", – попередив він.
Науковиця Софія Фольцке з Університету Тасманії пояснює, що агресивні витівки молодого самця є природною поведінкою. Молоді морські слони тренуються перед майбутніми сутичками за домінування, але через відсутність інших молодих самців у Тасманії Ніл змушений "практикуватися" на автомобілях та дорожніх конструкціях.
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Як писав УНІАН, у Бангладеш вірусну популярність в соцмережах і серед туристів отримав 700‑кілограмовий білий буйвол на прізвисько "Дональд Трамп". Він став популярним завдяки своїй світлій шерсті та зачісці, схожій на стиль президента США.
У травні "Трампа" планували принести в жертву під час місцевого традиційного свята. Однак згодом бика все ж помилували. Не в останню чергу через його популярність в соцмережах.