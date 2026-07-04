Атакує машини і дорожні знаки: містечко в Австралії тероризує незвичний загарбник (відео)

Морський слон час від часу виходить на берег, аби влаштувати прочухана місцевим мешканцям.

Влада австралійського штату Тасманія закликала шанувальників морського слона Ніла не переслідувати тварину та поважати її приватність, адже популярність у соцмережах уже почала становити небезпеку як для самого ссавця, так і для людей. Про це пише NBC News.

П'ятирічний самець морського слона, який важить близько однієї тонни, у червні повернувся на узбережжя південної Тасманії, де народився. Як пояснює видання, такі виходи на суходіл є звичною частиною життєвого циклу цих тварин: двічі на рік вони залишають океан, щоб відпочити, поголодувати та змінити шерсть. Однак Ніл став справжньою знаменитістю – за його пригодами в TikTok стежать близько 1,4 млн людей.

Під час свого вже дванадцятого повернення на берег морський слон встиг пошкодити дорожні стовпчики, інформаційний знак про тюленів, паркан, а також намагався "посваритися" із припаркованими автомобілями. Часто він просто лежить посеред дороги, через що рух у невеликих прибережних містечках повністю зупиняється.

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Втім, найбільше занепокоєння місцевої влади викликає не поведінка Ніла, а реакція людей. Представник Департаменту природних ресурсів та довкілля Тасманії Кріс Карлайон розповів, що охочі зробити ефектне фото нерідко підходять до тварини надто близько.

"Ми вже бачили досить безглузду поведінку: люди підносили своїх маленьких дітей зовсім близько до нього, просто намагаючись зробити кадр для Instagram", – наголосив посадовець.

Саме тому влада просить людей не повідомляти в соцмережах точне місце перебування морського слона. Якщо натовпи шанувальників почнуть масово збиратися біля тварини, це може змусити рейнджерів проводити ризиковану операцію з її переміщення. Карлайон також нагадав про випадок із моржихою Фреєю в Норвегії, яку у 2023 році приспали після того, як вона почала збирати великі натовпи людей і це стало вже надто небезпечно.

"Існує ризик, що ми фактично залюбимо Ніла до смерті", – попередив він.

Науковиця Софія Фольцке з Університету Тасманії пояснює, що агресивні витівки молодого самця є природною поведінкою. Молоді морські слони тренуються перед майбутніми сутичками за домінування, але через відсутність інших молодих самців у Тасманії Ніл змушений "практикуватися" на автомобілях та дорожніх конструкціях.

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Як писав УНІАН, у Бангладеш вірусну популярність в соцмережах і серед туристів отримав 700‑кілограмовий білий буйвол на прізвисько "Дональд Трамп". Він став популярним завдяки своїй світлій шерсті та зачісці, схожій на стиль президента США.

У травні "Трампа" планували принести в жертву під час місцевого традиційного свята. Однак згодом бика все ж помилували. Не в останню чергу через його популярність в соцмережах.

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