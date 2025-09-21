Він зазначив, що 1938 року вид було офіційно оголошено вимерлим.

У 1930 році було зроблено разючу фотографію, яка і зараз залишається одним із найяскравіших нагадувань про винищення та вимирання тварин.

У своєму матеріалі для Forbes американський біолог-еволюціоніст, який працює в Ратгерському університеті і спеціалізується на біорізноманітті, еволюції та геноміці Скотт Треверс пояснив, чим же примітна ця стара фотографія.

Вчений розповів, що на знімку тасманійський фермер Вілф Бетті стоїть поруч із млявим тілом тилацина - останнього відомого представника цього виду, вбитого в дикій природі. Цей знімок знаменує собою кінець роду хижаків, який існував мільйони років тому, зазначив Треверс.

Відео дня

На перший погляд, тварина схожа на собаку або вовка, але якщо придивитися, стають помітними ключові відмінності. Її постава більш жорстка, хвіст більше схожий на хвіст кенгуру, а поперек смугастий, майже як у тигра. Це був Thylacinus cynocephalus (тилацин) - м'ясоїдний сумчастий звір і останній представник колись різноманітного сімейства хижаків, які траплялися тільки в Австралії та Новій Гвінеї.

Як еволюційний біолог, який вивчає фауну ссавців, Треверс підтвердив, що вимирання тилацина було набагато більшим, ніж просто втратою виду. Воно поклало край цілому еволюційному процесу.

Тилацин належав до групи, відомої як Dasyuromorphia, загону сумчастих, до якого входять сучасні родичі, такі як сумчасті куниці. Сумчасті хижаки еволюціонували в ізоляції на австралійському континенті, займаючи екологічні ніші, які в інших частинах світу займали вовки, лисиці та великі кішки.

Тилацин - класичний приклад конвергентної еволюції, процесу, за допомогою якого неспоріднені види набувають схожих рис для адаптації до схожих умов навколишнього середовища. Хоча генетично він ближче до кенгуру, ніж до собак, у тилацина розвинувся собачий череп і форма тіла, що відображає його роль вищого хижака в екосистемі без псових.

Тилацин давно зник з материкової Австралії, ймовірно, через зміни клімату, полювання людини та появу дінго близько 3500 років тому. Тасманія, ізольована Басовою протокою, стала його останнім притулком, поки колоністи не досягли і її берегів.

До 1888 року уряд Тасманії запровадив систему винагород: один фунт за кожного дорослого вбитого тилацина і десять шилінгів за кожне дитинча. Після цього почалася масштабна кампанія з винищення цих тварин. Протягом десятиліть тисячі тилацинів було вбито, і їхня популяція швидко скорочувалася. Крім винищення, прискорили їхнє зникнення й інші екологічні чинники:

втрата середовища проживання через розвиток сільського господарства;

конкуренція з інтродукованими видами, особливо собаками;

захворювання, які могли вразити популяції, що залишилися, на початку XX століття.

Останній підтверджений дикий тилацин був застрелений у 1930 році. Саме цей тилацин лежить поруч із Вілфом Бетті на фотографії. Останній тилацин, якого утримували в неволі, часто званий Бенджаміном, помер у зоопарку Гобарта 1936 року. У 1938 році вид було офіційно оголошено вимерлим.

Інші новини про тварин

Нещодавно стало відомо, що в Бразилії "диво природи", яке зникло сто років тому, повернулося. Зокрема, давно зниклий вид повернувся і процвітає в бразильському атлантичному лісі. Вчені назвали це неймовірною подією.

Вас також можуть зацікавити новини: