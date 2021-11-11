Стикування з МКС має відбутися 12 листопада. Екіпаж Crew Dragon-3 працюватиме на станції до квітня 2022 року.

У Флориді з допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX був проведений запуск багаторазового космічного корабля Crew Dragon-3 з чотирма астронавтами на борту.

Корабель прямує до Міжнародної космічної станції (МКС). Він успішно вийшов на орбіту, говориться на сайті NASA.

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Запуск був здійснений 10 листопада о 21:03 за місцевим часом зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді. До складу екіпажу Crew Dragon-3 увійшли астронавти Раджа Чарі, Том Маршберн, Кайла Беррон (NASA) і Маттіас Маурер (ESA).

Ця місія - перший космічний політ астронавтів Чарі, Беррона і Маурера і третій політ Маршберна.

На орбіту корабель вийшов через 12 хв. Стикування з МКС має відбутися 12 листопада. Екіпаж Crew Dragon-3 працюватиме на станції до квітня 2022 року.

9 листопада корабель Crew Dragon з екіпажем попередньої місії Crew-2 сів на воду в Атлантичному океані біля узбережжя штату Флорида.

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Автор: Ірина Погоріла