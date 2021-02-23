У Дніпропетровській області грабіжники стрибнули у річку, аби втекти від правоохоронців. Відчайдушна спроба втечі серійних крадіїв завершилася провалом.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Мокрих та змерзлих іноземців затримала поліція. Двох громадян Грузії підозрюють у щонайменше чотирьох крадіжках з будинків у Дніпрі й передмісті.
У котеджному містечку просто під камерами нагляду вони розбили цеглиною скляні двері й винесли великий металевий сейф. Після цього вони відкрили його, аби витягнути гроші, документи і зброю. За схожим сценарієм прокотилася серія крадіжок по області.
Нині підозрювані під арештом. Поліція продовжує пошук потерпілих. Вони вважають, що кримінальний дует пограбував чимало маєтків.
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«Намагалися втекти, задля чого стрибнули у річку Дніпро та спробували її перепливти. Завдяки мужнім та рішучим діям працівників поліції зловмисників було затримано. Їм загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років», - розповів Станіслав Пащенко – тимчасовий виконувач обов'язків заступника керівника кримінальної поліції Дніпра.
Нагадаємо, у Львові патрульні затримали двох крадіїв: 37-річного чоловіка спіймали одразу, а от другий підозрюваний побіг в парк і зарився у сніг під деревом. Проте його знайшли і затримали. При огляді особистих речей копи знайшли у кишені пакетик із білим порошком.
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