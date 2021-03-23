У Чернівцях в з вікон місцевої ОДА летіли столи.
Відео із цим на своїй сторінці в Facebook оприлюднив депутат Артем Жук.
На відео видно, як з вікна четвертого поверху викидають столи, які летять вниз та розбиваються вщент.
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Тим часом в агенції з обслуговування приміщення пояснили, що спрацював звичайний людський фактор, мовляв, слюсарям важко долати 4 поверхи, тому вирішили пришвидшити цей процес, передає АСС.
"Зараз в адміністрації відбуваються процеси реорганізації. Розширили Управління молоді і спорту, змінюють приміщення. Тому відбувається заміна меблів. Ми, як балансоутримувачі, старі винесли в коридор. Вирішили швидко їх винести з будівлі, бо і пожежна безпека не дозволяє і не естетичні коридори з ними. Що могли - роздали іншим підрозділам, вивезли. А те, що не піддається ремонту, вирішили віддати в котельню. У них котел на дровах. Проте спрацював людський фактор. У нас всього 3 слюсарі, їм важко постійно спускатись-підніматись. Але, звичайно, зауваження вони отримають. Не гоже, щоб так летіли меблі з будівлі на Грушевського", - зазначили в агенції.
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