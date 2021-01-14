Це не перший схожий курйоз у Samsung.

Компанія Samsung анонсувала презентацію своїх флагманів Galaxy S21 у Twitter, але щось пішло не так.

Спостережливі користувачі мережі помітили примітку «iPhone» під повідомленням компанії. Це означає, що автор набирав і відправляв текст на iPhone, що є конкурентом Samsung.

Наразі твіт недоступний.

Як зазначає IGuides, це не перший подібний випадок. У такі ж курйози раніше потрапляли знаменитості й амбасадори бренду. Так, у 2013-му тенісист Девід Феррер нахвалював свій Galaxy S4 з iPhone.

Тоді ж схожу помилку зробив й гендиректор T-Mobile Джон Легер з позитивним відгуком на користування Galaxy Note 3.

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Автор: УНІАН