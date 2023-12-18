Користувачі мережі назвали новинку "уніформою" для ліквідованих російських окупантів та "ідеальним вбранням для росіян".

Всесвітньо відомий бренд Balenciaga показав плаття, яке їх шанувальникам здалося схожим на пакет для сміття. Користувачі мережі нагадали, що армія Росії несе на війні проти України величезні втрати. Бренд розмістив пост в своєму instagram.

Під повідомленням іспанського бренду українці влаштували флешмоб. Вони назвали новинку "уніформою" для ліквідованих російських окупантів та "ідеальним вбранням для росіян".

Пізніше бренд закрив коментарі. Однак, що саме стало причиною такого кроку невідомо, оскільки крім коментарів українців про "пакетах для окупантів", користувачі вказували на несмак дизайнерів сукні.

Відео дня

"Хіт сезону в РФ з 2014!", "Пакет для орка?", "Пакети для російських орків", "Найкращий подарунок до свят для орків", "Шойгу або Герасимова можна заштовхати в такий мішок", "Класний прикид для м*скалів", "Ідеально для росіян", "Уніформа рашистів", "Замовлю для родичів з "великої держави", "Рашн Федерейшн, готуйся на вихід!", "Єдине, що повинні носити росіяни", "Це зайві мішки для росіян на фронті?", "Росіяни в Україні носять тільки такі", "Can I order 300.000 pieces?", "Пакет для Путіна", "Нова модель сукні: "Вантаж 200", – писали користувачі в коментарях.

Втрати РФ в Україні - деталі

Бойові втрати РФ в Україні знову перетнули межу в тисячу чоловік: ще трохи, і був би новий рекорд за кількістю ліквідованих окупантів. За даними Генштабу, за останні 24 години на фронті було ліквідовано +1250 окупантів. Загальна цифра "живих втрат" армії РФ сягає 346 070 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: