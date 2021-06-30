Під час матчу Євро-2020 між Швецією та Україною на трибунах в Глазго з’явився росіянин.
Чоловік влаштував провокацію, взявши з собою триколор та ушанку з радянською зіркою на лобі.
Фото обіймів українського та російського вболівальника ввечері 29 червня облетіли російську мережу з підписом: «дружба, брати». Однак Сегодня. Спорт з’ясував долю росіянина.
Стало відомо, що в секторі з українцями росіянина насправді привітали не так гаряче.
Вже на іншій світлині, зробленій українськими фанами, чоловік стоїть без триколору та в обірваній футболці. Ушанку з голови забрали. Крім того, росіянин дивно тримався за щелепу.
Швеція - Україна: підсумки матчу
- Україна вирвала перемогу у Швеції в овертаймі з рахунком 2:1: відео голів матчу.
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка 9,0)
- У чвертьфіналі Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину.
- Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи і вперше вийшла в 1/4 фіналу.
- Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.
- Україна пропустила у всіх десяти матчах на чемпіонатах Європи.
- Андрій Ярмоленко взяв участь у п'яти голах збірної України (2 голи і 3 асисти) на Євро-2020.
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