Україна вирвала перемогу у Швеції в овертаймі з рахунком 2:1.

Під час матчу Євро-2020 між Швецією та Україною на трибунах в Глазго з’явився росіянин.

Чоловік влаштував провокацію, взявши з собою триколор та ушанку з радянською зіркою на лобі.

Фото обіймів українського та російського вболівальника ввечері 29 червня облетіли російську мережу з підписом: «дружба, брати». Однак Сегодня. Спорт з’ясував долю росіянина.

Стало відомо, що в секторі з українцями росіянина насправді привітали не так гаряче.

Вже на іншій світлині, зробленій українськими фанами, чоловік стоїть без триколору та в обірваній футболці. Ушанку з голови забрали. Крім того, росіянин дивно тримався за щелепу.

Швеція - Україна: підсумки матчу

Україна вирвала перемогу у Швеції в овертаймі з рахунком 2:1: відео голів матчу.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка 9,0)

У чвертьфіналі Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи і вперше вийшла в 1/4 фіналу.

Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.

Україна пропустила у всіх десяти матчах на чемпіонатах Європи.

Андрій Ярмоленко взяв участь у п'яти голах збірної України (2 голи і 3 асисти) на Євро-2020.

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Автор: Яна Ставська