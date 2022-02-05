Її не на жарт розгнівав один з вчинків коханого.

Мешканка Нової Зеландії виставила на аукціон свого чоловіка після того, як він поїхав на риболовлю, залишивши її з дітьми під час шкільних канікул.

Про це повідомляє Independent.

Лінда Макалістер та її чоловік Джон побралися у 2019 році. Пара виховує двох синів: 4-річного Кольта і 6-річного Райдера.

Нещодавно під час шкільних канікул чоловік поїхав на риболовлю, залишивши Лінду з синами вдома. Вчинок чоловіка не на жарт її розлютив, а тому вона вирішилася вдатися до радикальних мір.

Жінка вирішила виставити на продаж чоловіка в онлайн-аукціоні TradeMe.

"Продається чоловік. Зріст - 184 сантиметри. Вік - 37 років. Любить полювання та риболовлю, захоплюється фермерством. Можливо, буває тривожним у незнайомій обстановці, але вміє заспокоюватися самостійно. Легкий в управлінні. Мав кількох власників. Обміну та поверненню не підлягає", - написала жінка у графі "Опис товару".

Однак витівка жінки навіть сподобалася Джону. Він активно стежив за торгами, адже був впевнений, що за нього віддадуть чималі гроші. Втім, за лот були готові віддати трохи більше, ніж 70 доларів. Через деякий час оголошення зникло з платформи за порушення правил.

Менеджер TradeMe щодо дотримання політики сайту Джеймс Раян заявив, що у них вперше намагалися продати чоловіка.

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