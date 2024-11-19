Цей овоч має життєво важливі властивості, які можуть "відштовхувати" мороз і лід.

Водії авто можуть використовувати звичайний овоч, щоб запобігти утворенню інею та льоду на своїх автомобілях. Про це йдеться у матеріалі Express.

Речник ALA Insurance Каллум Батлер радить автомобілістам цієї осені та взимку натирати лобове скло... огірком. За його словами, цей популярний продукт захистить скло від пари. Він стверджує, що цей овоч має життєво важливі властивості, які можуть "відштовхувати" мороз і лід, коли температура падає, і створювати "гідрофобну поверхню" на склі за лічені секунди.

"Це дасть водіям "захисну плівку" навколо лобового скла, яка також може захистити від конденсату та пари. Маловідомий засіб не очищає вже замерзлі вітрові скла, але діє як лінія захисту, тобто огірок потрібно застосовувати ввечері перед сильним морозом", - пише видання.

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Як каже експерт, це може бути так само просто, як залишити трохи їжі після приготування упакованого обіду на роботу наступного дня:

"Огірок містить натуральні олії, які створюють гідрофобну поверхню, якщо натирати скло чи дзеркала. Водовідштовхувальні властивості огірка запобігають утворенню конденсату на лобовому склі та його запотіванню".

За словами Батлера, це все одно, що покрити лобове скло захисною плівкою, яка перешкоджає утворенню конденсату в холодні місяці.

"Щоб застосувати огірковий розчин, водіям спочатку слід увімкнути розморожування автомобіля та направити повітря на лобове скло. Це допоможе висушити скло, створивши ідеальні умови для нанесення захисної плівки. Потім водіїв закликають увімкнути кондиціонер, щоб видалити вологу з салону автомобіля", - пише видання.

Зазначається, що водії повинні намагатися уникати рециркуляції повітря на цьому етапі, оскільки це може зробити салон занадто теплим.

Інші поради водіям

Раніше механік назвав деталь авто, яку потрібно терміново перевірити перед настанням холодів. Скотті Кілмер закликав автомобілістів зазирнути під капот і перевірити приводний ремінь. Він наголосив, що ця деталь виготовлена з гуми, яка погано переносить низьку температуру.

Також експерт розповідав, як можна зберегти вартість свого автомобіля під час перепродажу, не докладаючи надто багато зусиль.

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