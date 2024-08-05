Віце-президентка США споживає біле вино з льодом.

Віце-президентка США і ймовірна кандидатка на посаду нового глави Білого дому від Демократичної партії Камала Гарріс була помічена в ресторанах Вашингтона за незвичним споживанням вина. Про це пише Tasting Table.

Зазначається, що деякі сомельє можуть не сприймати додавання шматочків льоду у вино. При цьому інші стверджують, що ви дійсно можете опустити кубик або два льоду в свій келих.

"Незалежно від того, чи опинитеся ви зі склянкою білого вина, яке не таке охолоджене, як вам хотілося б, або якщо ви просто хочете відкласти дію алкоголю до кінця дня, додайте лід у вашу склянку - це справа особистих уподобань", - зазначає видання. Відео дня

Автори вказують, що по всій Європі лід додають у вино для приготування коктейлів.

"Почніть з додавання одного кубика до хрусткого білого або фруктового червоного вина. ... Тримайте кубики льоду подалі від насиченіших дубових вин. ... Під час світських заходів у вас може не бути розкоші попросити пляшку вина охолодити, перш ніж почати пити. ... Цей крок може бути стратегічним і служити своєрідним способом самозбереження, щоб зменшити ймовірність того, що вплив алкоголю буде сильним під час вишуканого сніданку з рідними або політиками. Як і Гарріс, ви можете попросити чашку льоду, щоб непомітно додати до свого напою, якщо вважаєте за потрібне", - резюмує ЗМІ.

Споживання вина - останні новини

Раніше УНІАН писав, як краще замовляти вино в ресторані. За словами експерта, знаючи кілька ключових простих, але описових слів, ви можете допомогти сомельє підібрати вино для вас.

Якщо ви любите червоне вино з фруктовими або квітковими нотками або цінуєте чіткіші, мінеральні вирази в білому вині, то не соромтеся описувати свої вподобання.

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