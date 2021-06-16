Наркотики в коробку від іграшок підклали колишні морські піхотинці, які виношують плани з масштабного наркотрафіку.

У Великобританії мама маленького хлопчика виявила в наборі Lego Duplo з пожежною машиною, подарованому її синові на день народження, кілограм кокаїну.

Про це пише Liverpool Echo.

Наркотик опинився в коробці від конструктора з вини двох 28-річних колишніх морських піхотинців, які займалися наркотрафіком: чоловіки задумали перевозити різні наркотики під виглядом іграшок і таким чином імпортували кокаїн у графство Мерсісайд за допомогою служби доставки DPD.

Вони займалися доставкою кокаїну, героїну, МДМА і канабісу з Нідерландів по всій Великобританії. Планували перевозити великі партії літаками й човнами з Віргінських островів у Карибському басейні та упродовж кількох місяців розраховували стати мультимільйонерами.

Читайте такожУ Канаді військових під час навчань таємно пригощали солодощами з наркотикамиДо збуту дилери зберігали наркотики у себе вдома або у близьких, нерідко посилки за них отримували члени сім'ї, знайомі та сусіди. Наприклад, в будинку матері одного з чоловіків під час обшуку знайшли чотири коробки Lego, кожна з яких містила по кілограму 82-відсоткового кокаїну. Мама, як і шестеро інших родичів, також були заарештовані. Жінка стверджувала, що не знала про наркотики.

Одна із сусідок упродовж двох років кілька разів отримувала посилки замість дилера. Однак останній раз не змогла знайти його, щоб віддати коробки, як вона думала, з Lego - тоді чоловік заліг на дно через поліцейські рейди.

За кілька тижнів дівчина сина сусідки розповіла, що збирається на дитяче свято до сина подруги, але не має подарунка. Тоді сусідка і запропонувала їй взяти коробку конструктора, не підозрюючи, що всередині наркотики. Дівчина упакувала подарунок і вручила на дні народження.

Коли ж мати хлопчика відкрила подарунок, виявила, що всередині коробка вкрита фольгою, а лежить в ній зовсім не Lego, а пакет з дивною речовиною. Судово-медичний аналіз показав, що це був 1 кг кокаїну чистотою 82%. У будинку сусідки поліція знайшла ще п'ять таких же коробок, кожна з яких містила по кілограму 86-відсоткового кокаїну.

Одного з дилерів заарештували в аеропорту Манчестера після прильоту з Амстердама. Другого наступного дня затримали в Бедфордширі. Після розкриття схеми чоловіки отримали 16,5 і 10 років тюремного ув'язнення.

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Переклад: Катерина Комолова