Пентагон законтрактував майже $400 млн допомоги для України

Представники Пентагону повідомили, що 99,8% фінансування вже розподілено.

Пентагон законтрактував майже всі $400 мільйонів допомоги, виділених Конгресом для України, – за день до закінчення фінансового року. Про це інформує Washington Sun.

Сенатор Кріс Кунс (демократ від штату Делавер) повідомив газеті, що представники Пентагону повідомили йому у вівторок вранці, 29 вересня, про те, що 99,8% фінансування вже розподілено.

Кунс розкритикував Міністерство оборони за те, що воно чекало до останніх годин фінансового року.

Відео дня

"Те, що вони нарешті це роблять, практично в останній можливий день, говорить про все, що потрібно знати про ці відносини. Вони не інформують нас вчасно. Вони не дотримуються закону, і наше партнерство переживає складні часи", - сказав він.

Зазначається, що законодавці від обох партій місяцями тиснули на Пентагон, щоб той вжив заходів.

На слуханнях Комітету Сенату з питань збройних сил 30 квітня фінансовий керівник Пентагону Джулс Герст заявив, що фінансування нещодавно було виділено і буде "запущено дуже скоро".

Виділення $400 млн для України

Як повідомляв УНІАН, у липні адміністрація президента США Дональда Трампа заявила членам Конгресу, що не витратить до кінця 400 млн доларів, які Конгрес затвердив на допомогу Україні, аж до 2029 фінансового року, попри те, що Київ відчуває сильний дефіцит зброї, яка потрібна для відбиття російських ракетних атак.

У травні Міністерство оборони надіслало законодавцям лист із викладенням свого плану витрат. Демократи та деякі колеги Трампа з Республіканської партії критикували Пентагон за затримку з наданням допомоги Києву, яку схвалили представники обох партій.

Відомо, що Конгрес не один раз висловлював незадоволення повільними темпами виділення коштів.

Ще два джерела зазначили, що члени Конгресу незадоволені графіком Пентагону, який вони вважають дуже повільним для конфлікту, що триває.

Враховуючи графік постачань, наведений у листі, гроші будуть виділені впродовж 2026 фінансового року, який закінчується 30 вересня, а остаточна поставка всієї допомоги запланована на рік, що закінчується 30 вересня 2029 року.

Вас також можуть зацікавити новини: