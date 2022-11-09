Один із загарбників ледь не опинився за бортом машини.

В окупованому Херсоні двоє російських загарбників влаштували розбірки у кузові тентованої військової вантажівки. Один з росіян отримав на горіхи просто на тлі "патріотичного банеру".

Як свідчить відео, опубліковане в мережі, один окупант накинувся з кулаками на іншого. В результаті бійки один із загарбників ледь не опинився за бортом.

Цікаво, що росіяни махали кулаками на тлі "патріотичного" банеру з надписом "Один народ". Що стало причиною запальної бійки між окупантами - невідомо. Ймовірно, у росіян здають нерви на тлі контрнаступу українських воїнів.

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Звільнення Херсонщини: головні новини

Армія України наприкінці серпня пішла у контрнаступ на низці напрямків. За відомостями Офіса президента, станом на початок жовтня на півдні нашої держави від загарбників звільнили 2 400 квадратних кілометрів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть відступити з Херсонської області, але для прикриття свого відступу здатні атакувати Каховську гідроелектростанцію й спровокувати повінь.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що для того, щоб втримати Херсон, окупанти створюють нові рубежі оборони.

Також не вірити ворогові раніше закликав український президент Володимир Зеленський. На його думку, Росія просто хоче заплутати ЗСУ і приховати реальні наміри щодо півдня. У самому обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Російські військові заселяються в житлові будинки депортованих українців під виглядом цивільних осіб для здійснення можливих провокацій.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що найоптимальніший варіант звільнення Херсона - вихід на місто Берислав і на Каховську гідроелектростанцію, а потім вже рухатися у бік цього обласного центру.

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