Триває підготовка до боїв за Херсон.

Російські окупанти підірвали два мости на окупованій частині Херсонської області.

Як повідомляють "РІА-Мелітополь" та місцеві Телеграм-канали, йдеться про Дар'ївський та Тягинський мости. Обидва знаходиться у тилу РФ.

"Повідомляють про підрив Дар'ївського та Тягинського мостів у Херсонській області. Обидва перебувають у тилу ЗС РФ. Йде підготовка до бою за сам Херсон", - пишуть журналісти.

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Місцеві канали публікують перші світлини підірваних мостів. Підтвердження від Генштабу наразі немає.

Звільнення Херсонщини: головні новини

Армія України наприкінці серпня пішла у контрнаступ на низці напрямків. За відомостями Офіса президента, станом на початок жовтня на півдні нашої держави від загарбників звільнили 2 400 квадратних кілометрів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть відступити з Херсонської області, але для прикриття свого відступу здатні атакувати Каховську гідроелектростанцію й спровокувати повінь.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що для того, щоб втримати Херсон, окупанти створюють нові рубежі оборони.

Також не вірити ворогові раніше закликав український президент Володимир Зеленський. На його думку, Росія просто хоче заплутати ЗСУ і приховати реальні наміри щодо півдня. У самому обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Російські військові заселяються в житлові будинки депортованих українців під виглядом цивільних осіб для здійснення можливих провокацій.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що найоптимальніший варіант звільнення Херсона - вихід на місто Берислав і на Каховську гідроелектростанцію, а потім вже рухатися у бік цього обласного центру.

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