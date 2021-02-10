Ветеринар з Чернівців заспівав із собакою і став зіркою соцмереж
Ветеринар із Чернівців Валерій Допіряк та його чотирилапий пацієнт влаштували концерт просто у клініці.Читайте такожКанадець навчив собаку приносити пиво з холодильника (відео)
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Лікар під супровід акордеону виконував відому українську пісню "Несе Галя воду", а тварина йому "підспівувала".
Відео з таким концертом стало популярним у мережі: воно набрало десятки тисяч переглядів, сотні лайків та поширень.
За словами лікаря, музика допомагає тваринам під час реабілітації.
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