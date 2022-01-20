Крадене знайшли у будинку родича затриманого.

Житель міста Джок’якарта (Індонезія) вкрав світлофор, що працював на перехресті, і попався.

Про це пише World of Buzz.

Розслідуванням крадіжки зайнялася поліція. 27-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах.

Поліціянти провели серію обшуків у справі, зокрема й у будинку родича затриманого. Там правоохоронці виявили велику кількість демонтованих світлофорів, які підозрюваний намагався продати в інтернеті.

Поліція з’ясувала, що чоловік викрадав світлофори під виглядом робітника, який нібито мав намір полагодити їх. Як правило, чоловік викрадав світлофори вночі за допомогою свого пікапу та гайкового ключа.

Індонезієць встиг "попрацювати" у семи точках міста. Продати викрадене він не встиг, хоча виставив світлофори в інтернеті по 4,3 тисячі малайзійських рінггітів (29 тисяч гривень) за штуку.

Читайте такожПід Києвом трійця вирішила "випробувати" в ліфті газовий балончик і поплатилася (відео)Як повідомив представник міської Транспортної агенції Віндарто Кусвандоно, викрадення світлофорів поставило під загрозу безпеку на дорогах. Затриманому висунуто звинувачення у крадіжці. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Канаді дівчина робила селфі на своїй машини, поки та йшла під крижану воду.

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