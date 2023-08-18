В його південно-західній частині рівень води підвищується надто швидко. Низку територій може затопити.

У Всесвітній метеорологічній організації, яка працює при ООН, вказали на небезпечні процеси, які почалися у південно-західній частині Тихого океану.

Вчені фіксують надшвидкий рівень підвищення води в морі, якій у майбутньому може призвести до затоплення територій Соломонових островів та Тувалу (країна у субрегіоні Полінезії).

За рік рівень води в середньому підвищується на 4 мм, йдеться у звіті щодо кліматичної ситуації у водах Тихого океану за підсумками 2022 року, опублікованому на сайті організації.

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На думку генсекретаря відомства Петтері Таалас, такі зміни матимуть значний вплив на південно-західну частину океану. Також небезпеки додають нові рівні температур поверхні води, які фіксує організація.

"Це матиме великий вплив на південно-західну частину Тихого океану, оскільки це часто пов’язано з вищими температурами й руйнівними погодними умовами", - зазначив Таалас.

За його словами, ще є багато прогалин, які має допрацювати організація в рамках ініціативи "Ранні попередження для всіх".

"Попри постійні зусилля щодо зміцнення систем раннього попередження про різні небезпеки, цей звіт чітко показує, що все ще існують значні прогалини, які необхідно усунути", - сказав він.

У звіті також зазначається, що стрімке підвищення рівня води, яке спостерігається упродовж останніх шести місяців, вже завдало чимало шкоди на північно-східному узбережжі Австралії та південних Папуа-Нової Гвінеї.

Так, за підсумками 2022 року в місцевих регіонах зафіксували близько 35 стихійних лих. Серед них повені та шторми, які вбили понад 700 людей та завдали руйнувань та страждань ще понад 8 мільйонам.

На Канарських островах сталася найжахливіша пожежа десятиліття

Нагадаємо, у вівторок один з найголовніших туристичних напрямків Європи на архіпелазі Канарських островів накрили масштабні лісові пожежі. Стихія бушує у Тенерифе. Вже кілька днів пожежники не можуть локалізувати вогонь, місцева влада задіяла армію Іспанії.

За даними Independent, пожежа вже поширилися на 4000 гектарів землі. Примусову евакуацію оголосили для 8 тисяч осіб, яким загрожує небезпека. Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо назвав подію найстрашнішим вогнем за останні 40 років.

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