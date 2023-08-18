Найжахливіша пожежа десятиліття сталася на острові архіпелагу Канарських островів Тенерифе.

Один з найголовніших туристичних напрямків Європи острів архіпелагу Канарських островів Тенерифе накрив "страшний" вогонь: там сталася наймасштабніша пожежа за кілька десятиліть.

За даними Independent, північ територій Іспанії почала палати ввечері вівторка через засуху, викликану аномальною спекою.

Вогонь не можуть локалізувати вже кілька днів. У ніч на п'ятницю, 18 серпня, пожежники робили все можливе, щоб врятувати природу та домівки людей. Зазначається, що потенційна небезпека загрожувала 8 тисячам осіб у восьми муніципалітетах острова. Для них ще у вівторок оголосили примусову евакуацію.

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Епіцентр пожежі охопив гірський район поряд з муніципалітетами Арафо, Канделарія, а також схід та захід Ла-Оротава.

Як прокоментував капітан армії Рафаель Сан-Хосе, за ніч на цих територіях досягли певного прогресу. Але вдень спекотна погода створює додаткові ризики для пожежників.

Канарські острови потерпають від сильної засухи протягом останніх кількох років, як і більша частина материкової Іспанії. Зазначається, що це пов'язано з аномально низьким рівнем опадів на цих територіях - норма останніх років була нижча за середні показники.

За даними президента Канарських островів Фернандо Клавіхо, за ці дні вогонь поширився на 3200 гектарів (7900 акрів) землі. Однак, на щастя, постраждалих серед людей немає. Він очікує, що п'ятниця може стати вирішальним днем в питанні локалізації вогню, однак з огляду на те, що вдень там очікують 30 C тепла з підвищенням температури на вихідних, давати точні прогнози важко.

Independent вказує, що наразі вогонь вже оточив близько 4000 гектарів (10 000 акрів) землі. Над його локалізацією працюють 300 пожежників, також до цього процесу залучені солдати іспанської армії.

Тенеріфе є одним з головних туристичних напрямків Європи. Однак, як підкреслила адміністрація Фернандо Клавіхо, найпопулярніші туристичні райони знаходяться далеко від осередків пожежі. Тому поки що всі пляжі, готелі та туристичні зони працюють у звичайному режимі.

Виключенням є Національний парк Тейде, який вважається однією з найвизначніших пам'яток Тенеріфе. Його тимчасово закрили для туристів у четвер,17 серпня. Також це стосуються всіх туристичних об’єктів, які знаходяться поряд з вулканом Тейде.

Пожежа, яка огорнула ліси Тенерифе, вважається наймасштабнішою за останні 40 років, підкреслив Клавіхо.

Південь Європи огорнула аномальна спека

Нагадаємо, з середини липня 2023 року південь Європи, США та ще кілька країн євразійського континенту накрила аномальна спека.

В 16 містах Італії був встановлений червоний рівень небезпеки, температура сягала до +40 С навіть в таких не "морських" країнах, як Польща, Чехія та Німеччина.

За словами метеорологів, спека влітку - природня погода, однак через глобальне потепління ці процеси стали довшими та небезпечнішими. Нещодавно вчені запропонували рішення, як подолати глобальне потепління.

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