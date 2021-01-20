Туристів-порушників змушують віджиматися або підмітати вулицю.

На Балі іноземців, які порушують карантинні правила і не носять маски, карають віджиманнями.

Про це повідомляє ABC Australia.

Місцева влада реєструє на острові велике число порушень карантину і переважна більшість оштрафованих за порушення масочного режиму – це туристи (близько 80% випадків). За тиждень там зафіксували 8 864 порушень.

У зв'язку з цим влада вирішила не виписувати штрафи за відсутність маски і почала вимагати у таких порушників, щоб ті віджималися або підмітали вулицю.

При цьому якщо такі люди чинили поліції опір, їм все ж виписували штрафи. За неносіння маски на Балі штраф становить 100 тисяч рупій (близько 9 доларів США).

На опублікованому відео видно, що одного з туристів місцеві поліцейські змусили віджатися 25 разів.

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Автор: Олег Давигора