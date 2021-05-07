В Одесі оштрафували водія трактора, який їхав, відштовхуючись ковшем від асфальту.
Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області у Facebook.
Правоохоронці звернули увагу на відео, яке з’явилось вчора в соціальних мережах.
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«Водій трактору рухався вулицею Фонтанська дорога за допомогою ковшу, руйнуючи при цьому асфальтне покриття дороги», - повідомили у поліції.
Інспектори відділу безпеки дорожнього руху встановили особу водія та склали на нього адміністративний протокол за ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП.
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